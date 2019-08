Vrouwen beginnen bijna aan 'Rammelbakkenreis' voor goed doel

"Ons goede doel is de familie uit Sint-Jacobiparochie die in april haar huis kwijtraakte door brand. In dat huis woonde een familie met 14 pleegkinderen. We zijn er destijds geweest en hebben hun verhaal gehoord. Heel triest, alles is weg, de slaapkamers met Playmobil en de poppen," vertelt Bianca Wijnsma vrijdag in Noardewyn Live.

De moeder van de familie was onderverzekerd en kreeg na de brand al hulp aangeboden met kleding en speeldgoed. Toch is er nog een hoop geld nodig.

Wouter de Groot is één van de kinderen uit de huishouding. Het gaat goed met hem en de familie. "We hebben allemaal een plek waar we kunnen verblijven tot er weer wat staat, op een mooie locatie in eigen dorp. Dat kwam goed uit. We zijn allemaal bij elkaar, wat nog een hele uitdaging is. Want anders hadden we niet alleen ons huis verloren, maar ook nog eens elkaar."

De familie kan met name nog geld gebruiken, hoeveel is lastig te zeggen. "We zijn nu bezig om alle zaken op orde te krijgen en willen zo snel mogelijk een eigen huis opbouwen. Het huis is nu gesloopt. Er is een gapend in het dorp waar het stond. Dat is heel apart."

Mensen kunnen de race volgen via Facebook, daar staat ook hoe mensen geld kunnen doneren. Elke dag plaatsen de vrouwen een filmpje van een minuut over hun reis.