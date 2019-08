Sofie Neziri (10) uit Hurdegaryp wint eerste Nationale Kinderprijs

Sofie zelf over haar inzet voor de ouderen: "Ik vind het heel zielig dat ouderen eenzaam zijn. Het zou mooi zijn als meer mensen op bezoek gaan of een spelletje doen."

Emotioneel

De jonge winnares van de prijs was heel emotioneel toen bekend werd dat zij de prijs won. "Ze schoot helemaal vol", vertelt De Veer. "De tranen sprongen in haar ogen. Ze had het helemaal niet verwacht. Mama moest ook even naar voren komen om te knuffelen."

1.000 euro

Omdat ze heeft gewonnen, mag Sofie een toespraak houden op een belangrijk moment. "Of dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer is, dat weten we nog niet", zegt De Veer. "Dat regelen we in overleg met haar."

Sofie krijgt ook 1.000 euro te besteden voor het doel waarvoor ze zich inzet. De prijs werd uitgereikt in Utrecht door de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser.

Cees de Veer

Tientallen kinderen hadden zich aangemeld om kans te maken op de prijs. Uit alle inschrijvingen had de jury een top 10 gekozen. De winnaar krijgt de Nationale Cees de Veer Kinderprijs. Die is vernoemd naar luitenant-generaal buiten dienst Cees de Veer. Hij vindt het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de thema's vrede en vrijheid.