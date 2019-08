Aldeboarn maakt zich klaar voor de 74e Gondelvaart

Voorbereidingen

"In maart beginnen de eerste vergaderingen." Dan worden de plannen bedacht. "In april en mei beginnen ze dan te bouwen en in juni zijn ze wel twee of drie dagen per week bezig met bouwen. De bouwploegen krijgen allemaal een startbudget van de organisatie en daar moeten ze het mee doen, maar er zijn ook wel ploegen die er nog eigen geld in steken of investeerders zoeken."

Jury

Ieder jaar kunnen mensen prijzen winnen met de gondels. Volgens Nijdam bestaat de jury uit een diverse groep mensen. "Er zit een bouwkundige en een architect in, maar ook een uit de theaterwereld." Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het Schild, die kan gewonnen kan worden door de buurt die op alle onderdelen (winnaar buurtavond, winnaar buurtversiering, winnaar gondel en winnaar buurtkamp) samen het beste scoort. Dat hangt dan aan de woning ergens in Aldeboarn."