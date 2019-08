Kitesurfers hebben parkeeroverlast door aanleg Windpark Fryslân

Zware stroomkabel belangrijk

Voor Windpark Fryslân is de aanleg van een zware stroomkabel naar het meer een belangrijke basisvoorziening. Vanaf 2020 komen midden in het meer bij Breezanddijk 89 windturbines te staan, die samen zo'n 380 megawatt zullen produceren. De molens komen op zo'n zes kilometers van Kornwerderzand. De kitesurfers zullen er zodoende niet veel last van hebben, maar moeten de komende tijd wel inschikken.