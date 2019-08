Veerman komt uit de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het betaalde voetbal. Hij was daarna twee seizoenen basisspeler bij "het andere Oranje". Vorig seizoen kwam hij vanwege een zware knieblessure amper aan spelen toe. In totaal kwam de middenvelder 79 keer uit voor Volendam waarin hij goed was voor 12 doelpunten.

Na drie seizoenen maakt Veerman nu de overstap naar SC Heerenveen. Technisch manager Gerry Hamstra is blij met zijn komst. "We volgen hem al langere tijd en kennen zijn kwaliteiten. Joey is technisch vaardig, heeft een goed inzicht en kan zich bij ons uitstekend ontwikkelen."

Volgens Fox analist Kees Kwakman heeft Heerenveen een groot talent binnengehaald. "Joey Veerman is de beste voetballer van de Keuken Kampioen Divisie", zei hij afgelopen weekend bij Fox Sports.

Hamstra was lang sceptisch

Veerman stond al heel lang op de scoutingslijstjes bij SC Heerenveen. Meerdere keren werd er over hem gesproken. De scouting was positief, maar Hamstra heeft lang getwijfeld. Hij vond Veerman te 'monotoon' voetballen. Veerman zou alles in hetzelfde tempo doen en geen versnelling hebben.

Hamstra vindt dat Veerman zich de laatste tijd goed ontwikkeld heeft. "Hij is vorig seizoen lang geblesseerd geweest, maar je ziet dat hij goed is teruggekomen. Hij oogt fit en is goed aan de competitie begonnen. Het is ook vaak een kwestie van timing en nu is het moment daar."

Een paar jaar geleden was Veerman nog in het bezit van een jeugdcontract, nu moet Heerenveen een flinke transfersom betalen. Hoeveel de Heerenveners betalen, is niet bekend.

Veel interesse

Volendam heeft de afgelopen periode meerdere keren geprobeerd het contract van Veerman te verlengen. Daar wilde de middenvelder niet op ingaan. Veerman wou graag de stap naar de eredivisie maken. Volgens verschillende media hadden FC Twente en FC Utrecht ook interesse in Veerman. FC Emmen probeerde deze zomer nog om Veerman over te nemen, maar hikte tegen de flinke transfersom aan.