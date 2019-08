CDA wil groene abri's met planten erop in Leeuwarden

Zulke daken bieden voordelen, zegt de partij. Het vangt regenwater, het trekt bijen en andere insecten aan en het verwerkt fijnstof. "Juist in een stedelijke omgeving als Leeuwarden moet je zorgen voor een betere afvoer van water en schonere lucht," zegt raadslid Aaltsje Meinderts.

In Utrecht hebben ze al 300 van zulke bushokjes. Nu wil het CDA onderzoeken of het ook in Leeuwarden mogelijk is.