Fries bedrijf bouwt een van de hoogste reuzenraderen ter wereld

Het reuzenrad wordt 70 meter hoog en heeft 48 gondels. "Er staat eenzelfde machine in Parijs, die hebben wij ook gebouwd." Douma vertelt dat het een ingewikkelde machine is om te maken. "Er komen nogal wat keuringen bij kijken. We hebben een aantal deadlines, maar wij streven ernaar dat het reuzenrad er voor de kerstperiode staat."

It reuzerêd wurdt 70 meter heech en hat 48 gondels. "Der stiet inselde masine yn Parys, dy't ek boud is troch ús." Douma fertelt dat it in yngewikkelde masine is om te meitsjen. "Der komme ek nochal wat keuringen by te sjen. Wy hawwe in oantal deadlines, mar wy stribje dernei dat it reuzerêd om de krystperioade hinne der echt wol stiet."

Planning

Op dit moment is Mondial bezig met het opbouwen van het reuzenrad. "Het is altijd spannend om het rad op tijd op locatie te krijgen. We moeten nog een hoop instellingen en keuringen uitvoeren. Volgende week komen de spaken erin zodat de cirkel van het rad zichtbaar wordt, daarna komen de gondels erin. Daarna beginnen we met testen, daar zijn we zeker een aantal weken mee bezig.