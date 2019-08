Sherel Floranus opgeroepen voor EK-kwalificatiewedstrijd Jong Oranje

De rechtsback is de enige speler van Heerenveen in de selectie van Van de Looi.

Het duel tegen de Cyprioten is de eerste wedstrijd voor Jong Oranje in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. Jong Nederland - Jong Cyprus is op 10 september in Doetinchem.

Er plaatste zich zestien landen voor het EK in Hongarije en Slovenië