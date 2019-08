Sander Arends plaatst zich voor finale challengertoernooi op Mallorca

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden staat in de dubbelfinale van het challengertoernooi in Manacor op het Spaanse eiland Mallorca. Met zijn dubbelmaat David Pel won hij in de halve finale van het Rafa Nadal Open met 6-4 7-6 (6) van Luis David Martínez (Venezuela) en Felipe Meligeni Alves (Brazilië).