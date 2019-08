Elektrische Carver moet het vervoermiddel voor korte afstanden worden

De nieuwe uitvinding heeft een actieradius van zo'n 75 tot 10 kilometer, afhankelijk van de snelheid waarmee de gebruiker rijdt. Volgens directeur Anton Rosier is er voor het vervoer van de toekomst een nieuwe manier van denken nodig. Autofabrikanten maken eigenlijk traditionele auto's, maar nu elektrisch. En hetzelfde geldt voor de fiets die elektrisch wordt.

De Carver staat daar los van en heeft een volledig eigen concept. De bedenkers denken dat de Carver voor heel veel mensen geschikt is van jong tot oud en voor professioneel vervoer tot privégebruik.

Idee is al 25 jaar oud

De Carver is bedacht door uitvinder en ontwerper Chris van den Brink. Het idee is al zo'n 25 jaar oud. Maar nu pas wordt hij echt in productie genomen. Volgens Van den Brink was het moeilijkste aan zijn uitvinding om de kanteling van een scooter en de motor over te brengen naar een stabiel vervoermiddel. Auto's met drie wielen die al bestaan kantelen niet.

Carver hoopt de komende jaren duizenden van het nieuwe vervoermiddel te verkopen in Nederland en over de grenzen. De Carver kost zo'n 9.000 euro.

Voor de financiering van het project is onder andere geld beschikbaar gesteld door de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM).