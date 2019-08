Burgemeester Buma sluit twee drugswoningen in Leeuwarden

Burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden heeft vrijdag twee drugswoningen in Leeuwarden laten sluiten. Het gaat om een huis aan de Vletstraat en aan de Bordineweg. In de woning aan de Vletstraat had de politie begin juni dit jaar 6,9 gram MDMA aangetroffen en 314 gram GHB aangetroffen.