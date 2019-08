Kunstwerk dobbepaarden is er na 13 jaar toch gekomen, vrijdag presentatie

Het heeft een hele tijd geduurd voor het monument er gekomen is, want "zoiets kost een paar centen en dat kon dorpsbelang niet trekken", zegt Piet Osinga fan Dorpsbelang Marrum-Westernijtsjerk., "Gelukkig kwam Joop Mulder met zijn verhalen over de Waddenkust. We zeiden: 'nu moeten we erbij zijn, want dit past er precies bij.' Toen is het balletje begonnen te rollen en nu is het klaar."

Het kunstwerk is gemaakt door Marcel van Luit. Het bestaat uit een foto van de redding van de paarden die op een stuk roestvrij staal is geprojecteerd. Het lijkt op water te drijven.

Na al die jaren is de redding van de paarden door de amazones geen onderwerp van gesprek meer in het dorp, vertelt Osinga. "Maar als je mensen hier op de zeedijk treft, dan moeten ze het altijd even over de paarden hebben."