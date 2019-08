SC Cambuur grijpt naast Crysencio Summerville

Technisch manager Foeke Booy van Cambuur heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de vleugelaanvaller graag zag komen. De Leeuwarder heeft nu nog vier dagen om een alternatief te vinden.

Summerville komt uit de eigen jeugdopleiding van de Rotterdammers. Het afgelopen seizoen werd hij voor een half jaar verhuurd aan FC Dordrecht. Daar was hij met vijf doelpunten en één assist in achttien wedstrijden een belangrijke versterking. Summerville heeft nog een contract in De Kuip tot half 2021.