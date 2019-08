Burgemeester sluit woning in Wierum om drugs

Burgemeester Hayo Apotheker van Noardeast-Fryslân heeft vrijdagochtend in Wierum een drugspand gesloten. In de woning aan het Skuonmakkerspaad trof de politie half juli dit jaar een hennepkwekerij met 228 planten aan. De woning is verzegeld en blijft de komende drie maanden op slot. Het was niet de eerste keer dat de woning werd gesloten. In 2015 werd op dezelfde locatie harddrugs en productiemateriaal voor GHB aangetroffen.