Broekloane in Wâlterswâld verkeersveiliger gemaakt

Er komt veel vrachtverkeer door het dorp en dat reed het wegdek kapot. Ook ontstonden er van tijd tot tijd gevaarlijke situaties, omdat er veel te hard werd gereden door het zware vrachtverkeer, aldus Klaas Dillema uit Wâlterswâld. Hij was bij de herinrichting de schakel tussen het dorp en de gemeente Noardeast-Fryslân.

De Broekloane is zowel binnen als buiten de bebouwde kom aangepakt. Dillema legt uit wat er is gedaan om de weg veiliger te maken. "De as van de weg is op bepaalde plaatsen omgelegd, zodat er een slingering in is gekomen en er is een drempel aan het begin van de bebouwde kom."

Volgens Dillema was de aanpak hard nodig: "Het was wel een 30-kilometerweg, maar er werd veel en veel te hard gereden." Dat bleek ook uit metingen van de gemeente. "Het is een kinderrijke buurt en het was gewoon heel gevaarlijk."

Het liefst had Wâlterswâld het vrachtverkeer helemaal niet meer over de Broekloane gehad, maar dat was financieel niet haalbaar volgens de gemeente.