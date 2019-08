Middenvelder Joey Veerman (20) naar SC Heerenveen

Veerman speelde afgelopen jaar door blessures maar acht wedstrijden. Hij kwam totaal 73 keer uit voor Volendam, waarin hij twaalf doelpunten maakte.

Keuring

De clubs zijn al akkoord over een transfersom. SC Heerenveen is nog in gesprek met de middenvelder over zijn contract. Veerman moet ook nog een medische keuring ondergaan. Hij zal waarschijnlijk vrijdag gepresenteerd worden.

Andere transfers

Heerenveen gaat voor het einde van de transfermarkt nog op zoek naar een middenvelder en een spits. Een van de opties op het middenveld is Alen Halilovic. Hij is 23 jaar oud en komt uit Kroatië. Heerenveen probeert hem te huren van AC Milan. Het afgelopen seizoen speelde Halilovic bij Standard Luik, maar daar is hij zin basisplaats kwijt.