Organisatie festival Eilân houdt vertrouwen, maar baalt van "azijnpissers"

Volgens Moes ligt de fout van de procedures bij de gemeente. Zij moeten dat nu ook herstellen, vindt Moes. "De gemeente heeft het ook een beetje erkend dat hier iets mis is gegaan, dus het is aan hen de taak om het te repareren."

Onzekerheid

Inmiddels hebben leveranciers met de organisatie gebeld met de vraag of ze nog naar Terschelling moeten komen met de materialen. Van bezoekers - er zijn zo'n 5.500 kaarten verkocht - krijgt de organisatie nog niet veel vragen. "Ik vind het nog wel meevallen", vertelt Moes. "De bezoekers wachten nog even af. En mocht het niet doorgaan, dan krijgt iedereen z'n geld terug.

De organisatie hoopt maandag uitsluitsel te hebben over het al dan niet doorgaan van het festival. In de tussentijd probeert de organisatie de voorbereiding van het festival zoveel mogelijk voort te zetten, maar eenvoudig is dat niet. "We zijn op dit moment gewoon nog bezig met de productie", zegt Moes. "Het is nog een behoorlijke onzekerheid, dat heeft iedereen. Het totale proces wordt verstoord."