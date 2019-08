Organisatie Eilân denkt dat festival toch door kan gaan

Zo zitten in de evenementenvergunning die ondertussen al af is gegeven door de gemeente, volgens de rechter. Er is nog geen goede geluidsontheffing en er moet ook nog een ontheffing worden gegeven voor het stiltegebied van Hee.

Volgens Gerrit Jan Moes van de organisatie van Eilân ligt de fout bij de gemeente en zal die de fout repareren. Ondertussen hebben de leveranciers met de organisatie gebeld of ze nog naar Terschelling moeten komen met de materialen.

De organisatie hoopt maandag uitsluitsel te hebben over het doorgaan van het festival.