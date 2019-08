Nederlandse volleybalvrouwen met Marrit Jasper verslaan ook Hongarije en winnen poule

De Hongaren werden in drie sets verslagen. Die eindigden in 25-17, 25-13 en 25-15. Marrit Jasper deed in alle drie sets mee en maakte onder andere vier punten.

Het was de vijfde overwinning op rij voor de Nederlanders, die het hele toernooi nog geen set hebben verloren.

Volgende ronde

Nederland was al zeker van de achtste finales en zal het daarin opnemen tegen Griekenland. Die wedstrijd wordt zondag gespeeld.