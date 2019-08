"Uitstekend seizoen Súdwest-Fryslân, maar net iets minder druk dan vorig jaar"

Bij vragen Waterland van Friesland aan ondernemers worden positieve geluiden gehoord over de zomer van 2019. Die was niet zo goed als in 2018, het jaar met Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa, maar wel beter als bijvoorbeeld 2017. "Het is een heel goed seizoen geweest. Het was wel net iets minder druk dan vorig jaar."

Voor het meten van de toeristische drukte in het zuidwesten van Fryslân worden verschillende methoden gebruikt, vertelt Grietsje Hoekstra van VVV Waterland Friesland. "We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoe vaak de woorden 'Fryslân' en 'vakantie' in een bericht worden genoemd. Zo zien we dat dat veel vaker is dan in 2017."