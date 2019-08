Welke Friese sporters zijn al zeker van de Olympische Spelen?

De derde Friese sporter die zo goed als zeker is, is mountainbikester Anne Tauber. De Nederlandse mountainbikesters moeten een keer bij de eerste zes eindigen in een wereldbekerwedstrijd die ze vooraf zelf aanwijzen. Dat heeft Tauber al eens gedaan. Haar Nederlandse concurrente Anne Terpstra ook. Als land moet Nederland er nog wel voor zorgen dat ze genoeg startbewijzen krijgen. Dat wordt in mei 2020 pas duidelijk en is afhankelijk van hoe hoog Nederland op de ranglijst van de internationale fietsbond staat.

Voetbalsters

Het Nederlandse voetbalteam is ook al geplaatst voor de Olympische Spelen. Er spelen regelmatig Friezen in het team. Op het laatste grote toernooi, het WK afgelopen zomer, waren dat Loes Geurts en Sherida Spitse. Als ze volgend jaar weer worden geselecteerd, zijn dat weer twee Friezen op de Olympische Spelen. Sisca Folkertsma zou ook meedoen aan het WK, maar haakte wegens een blessure af.

Turnen

Olympisch Kampioen van 2012, Epke Zonderland, is nog niet zeker van deelname in Tokio. De Nederlandse turnploeg doet in oktober mee aan het WK in Stuttgart. Als ze dan bij de beste laden horen, mag Nederland vier mannen en vier vrouwen afvaardigen. Daar zou Epke altijd bij zitten. Ook Michiel Bletterman en Lieke en Sanne Wevers maken kans.

Lukt het niet met de landenwedstrijd op het WK, dan kunnen turners zich ook nog op de individuele toestellen plaatsen, via het WK en het wereldbekercircuit.

Judo

Van de Friese judoka's maakt Tornike Tsjakadoea de meeste kans op deelname aan de Olympische Spelen. Hij staat twaalfde op de wereldranglijst en is al zo goed als zeker van Tokio.

In alle categorieën gaat er maar één Nederlandse judoka naar de Spelen. Daarom wordt het een stuk lastiger voor Sanne Vermeer en margriet Bergstra. Vermeer staat achtste op de ranglijst, maar landgenoot Juul Fransen staat drie plaatsen hoger. Bergstra - 42e van de wereld - concurreert met Sanne Verhagen, die elf plekken boven haar staat.

Volleybal

De Nederlandse vrouwen- en mannenploeg zijn eerder deze maand beide als tweede geëindigd op het eerste Olympische Kwalificatietoernooi, net niet genoeg voor plaatsing. In januari is de laatste kans tijdens het tweede kwalificatietoernooi. De winnaar van dat toernooi gaat naar Tokio.

Bij de vrouwen maakt Marrit Jasper eigenlijk altijd deel uit van de selectie. Haar zusje Hester Jasper wordt zo nu en dan ook geselecteerd. Bij het mannenteam wordt Fryslân vertegenwoordigd door Gijs van Solkema.

Baanwielrennen

Nederland mag minimaal vijftien baanwielrenners naar Tokio sturen: acht mannen en zeven vrouwen. Er is één Fries die kans maakt: Wim Stroetinga. Hij moet in februari volgend jaar in topvorm zijn. Dan is namelijk het WK in Berlijn, het belangrijkste meetmoment voor de selectie.

Anderen?

Roeister Aletta Jorritsma (vrouwen-acht) en Jan van der Bij (mannen-zonder-stuurman) maken ook nog kans op de Spelen. Zij hebben zich, in tegenstelling tot Clevering, op het WK van nu nog niet geplaatst, maar op de wereldbekerwedstrijden en het EK van volgend jaar krijgen zij nog kansen.

Andere Friese sporters die nog een kans maken zijn bijvoorbeeld zwemster Marrit Steenbergen en hoogspringer Douwe Amels.