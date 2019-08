Tegenstanders gaswinning Vinkega: "Wiebes zegt het ene, maar doet het andere"

Vermilion wil tot het jaar 2032 een miljoen kubieke meter gas meer uit de grond halen dan eerder de bedoeling was. Omwonenden zijn bang dat de snellere gaswinning tot meer aardbevingen zal lijden. Daarom vroegen zij de Raad van State om het winningsplan te vernietigen. Ze willen eerst meer onderzoek en veel hardere garanties dat er geen grotere verzakkingen, meer aardbevingen en schade zullen ontstaan.

De minister zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de winning van gas in alle velden af zal bouwen, maar in Vinkega en andere kleine gasvelden wordt alleen maar meer gas uit de grond gehaald en dat is tegenstrijdig, vinden de omwonenden.

Kleine velden verbonden tot een groot gasveld

Volgens de tegenstanders zeggen de minister en het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion dat de winning niet veel problemen op zal leveren, omdat het om kleine gasvelden gaat. Maar al die kleine velden liggen dicht bij elkaar. Ze overlappen elkaar of staan met elkaar in verbinding. Eigenlijk is er sprake van één groot gasveld, net als in Groningen, zeggen de bezwaarmakers.

Daarnaast heeft Vermilion bij Vinkega in verhouding meer gas uit de grond gehaald dan in de 250 afzonderlijke putten in Groningen. Het bedrijf heeft zich niet aan de eerdere vergunning gehouden, omdat het dagelijks twee keer zoveel gas heeft gewonnen als toegestaan.

Wanneer de Raad van State uitspraak doet in deze zaak, is nog niet bekend.