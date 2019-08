Minister Schouten geeft bioboeren geen ontheffing van fosfaatregeling

Toen in 2015 bleek dat de melkveehouderij te veel fosfaat produceren, werd een paar jaar later het fosfaatrechtenstelsel ingesteld. Te veel fosfaat, dat uit mest komt, leidt tot problemen voor bodem- en oppervlaktewater en dat is schadelijk voor de natuur.

'Voorlopers worden gestraft'

"Een kleine groep voorlopers wordt gestraft voor het mestoverschot van de gangbare sector", schrijft de organisatie SOS-Bioboeren. Zij hadden met steun van Greenpeace het verzoek tot ontheffing ingediend. "Ondanks het feit dat biologische bedrijfsvoering een antwoord is op de huidige Nederlandse biodiversiteitscrisis, worden de voorlopers willens en wetens door het ministerie in hun voortbestaan bedreigd. Dit staat haaks op de ambities van de minister rond kringlooplandbouw en eerdere uitspraken over de waarde en de toekomst van de biologische sector." Stichting SOS-Bioboeren gaat in bezwaar tegen het besluit van de minister.