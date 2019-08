VIDEO: Adoptieplekken gezocht voor blinden- en hulphondenpups

Er is een tekort aan opvoedplekken voor blinden- en hulphonden. KNGF Geleidehonden zoekt vrijwilligers in Fryslân die een jaar lang een jong hondje willen adopteren. Zo moeten ze bijvoorbeeld leren zindelijk te worden en aan de lijn te lopen, maar ze kunnen natuurlijk ook gewoon spelen. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers de pups een jaar lang onder hun hoede nemen. Daarna gaat het dier een opleidingstraject in om hulphond te worden.