Bedreiging en overval tankstation in Franeker

Een man kwam het tankstation binnen en bedreigde een medewerker. Daarna ging hij ervandoor. Het is niet bekend wat de man buit heeft gemaakt.

De politie is een grote zoektocht begonnen, onder andere bij een supermarkt in de buurt. Ze roepen mensen op sociale media ook op om zich te melden als ze iets verdachts hebben gevonden. Het tankstation is afgezet met linten.