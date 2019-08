Heerenveen Lokaal kwaad op college over gifwolk: "Niet achterover leunen"

De partij kreeg begin augustus een tip van werknemers van afvalverwerker Omrin naast de metaalhandel. De werknemers vertelden dat Wetterskip Fryslân heeft vastgesteld dat er zware metalen in het water zitten. "Toen zijn we meteen gaan speuren en hebben we vragen gesteld", vertelt Age Hartsuiker, fractievoorzitter van Heerenveen Lokaal. "Toen we de vragen inleverden, kwamen we in contact met een verslaggever van de Leeuwarder Courant. Daar zijn we blij mee, want je mag bijna wel een detectivebureau inhuren om antwoord op vragen te krijgen."

Hartsuiker is vooral kwaad op de provincie en de FUMO. "We hebben regelmatig geconstateerd dat de organisatie daar niet in orde is en dat het voor de gemeente moeilijk is om met hen samen te werken. De provincie heeft de gemeente helemaal niet op de hoogte gesteld van problemen, handhaving of overtreding."