Rechter: festival Eilân moet er rekening mee houden dat het niet kan doorgaan

Van Gelder steunt tegenstanders

Theo van Gelder van Groene Ster Duurzaam adviseert de tegenstanders van Eilân. Hij heeft de twaalf eilanders geholpen met juridische procedures en is donderdag als deskundige in de rechtbank. "We hebben hem gevraagd omdat hij ervaring heeft en omdat wij dat bij dit soort ingewikkelde procedures goed kunnen gebruiken", zegt Klara Jongedijk van de eilanders.

Van Gelder is de man die in het Leeuwarder Groene Ster-gebied strijdt tegen festivals aldaar. Hij heeft de afgelopen jaren meerdere keren in de rechtbank gestaan om festivals Promised Land, Welcome to the Village en Psy-Fi tegen te houden of eerder te laten stoppen.

Uit naam van de twaalf eilanders sprak Jongedijk donderdag: "Het festival past niet op ons eiland van rust en ruimte. Het wordt veel te luid, het zal voor omwonenden slaapproblemen opleveren. Zeldzame dieren als hagedissen hebben eronder te lijden. Wij willen ons eiland ongeschonden doorgeven aan de nieuwe generaties en daarom moet dit worden verboden."