SC Cambuur zonder Maulun en De Jong tegen FC Den Bosch

De coaching wordt bij Cambuur vrijdag gedaan door assistent-trainer Sandor van der Heide: "Ik heb er heel veel zin in, maar het is niet iets nieuws of onbekends hoor. Dat het thuis is, is superleuk."

Tijdens de wedstrijd is er geen contact tussen Van der Heide en De Jong. "Als je een oortje nodig hebt met iemand op de tribune, ben je niet capabel voor dit vak", zegt Van der Heide. Hij kan wel weer beschikken over Hy Ragnar Oratmangoen, die op de bank zit. Daar zit ook Sven Nieuwpoort, de verdediger die woensdag een eenjarig contract tekende in Leeuwarden.