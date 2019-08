Politie houdt alle scenario's nog open over twee branden in zelfde flatgebouw

Omdat er twee branden in korte tijd in hetzelfde flatgebouw waren, gaat de politie dieper in op de zaak. De eerste brand was in een flatwoning en de brand van woensdagavond ontstond in een berging bij de ingang van de nummers tien en twaalf. Bewoners die hoger woonden konden slecht wegkomen en sommigen hebben aan het balkon gehangen voordat ze werden gered. De eerste bewoners konden donderdagmorgen weer terug naar hun woning.

Op zoek naar sporen

Volgens politiewoordvoerder Hogeveen is het niet gemakkelijk om de oorzaak van de brand vast te stellen. Dat komt doordat er veel bluswater is gebruikt om het vuur onder controle te krijgen. "Waar je dan als politie mee te maken hebt, is dat je op zoek wilt gaan naar sporen die iets kunnen zeggen over het ontstaan van die brand. Maar omdat er ook veel water gebruikt is, wat logisch is, kan het zijn dat je niet altijd sporen aantreft die duiden op de oorzaak van die brand. Daar zijn mijn collega's nog wel even mee bezig."

Hogeveen kan ook nog niets zeggen over de oorzaak van de eerste brand. De politie houdt alle scenario's nog open.