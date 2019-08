Eindexamens twee leerlingen Stedelijk Gymnasium ongeldig vanwege 'onregelmatigheid'

De verklaring van de school:

We hebben geconstateerd dat er een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden tijdens de examenperiode. Dit heeft geleid tot de ongeldig verklaring van de examens van twee leerlingen. Er zijn passende maatregelen genomen richting alle betrokkenen. Hierin hebben we in overleg met en naar volle tevredenheid van -onder andere- de Onderwijsinspectie gehandeld. In het kader van persoonlijke belangen en privacy van de betrokkenen kunnen we geen verdere uitspraken doen.