MS-patiënt uit Heerenveen is 10.000 euro kwijt: "Onze wereld stortte in"

Joyce en haar man Sjouke zamelen geld in voor stamceltherapie in Moskou. De therapie kost 60.000 euro en daarom waren ze met crowdfunding begonnen. "Onze wereld stortte echt even in toen we erachter kwamen dat de site zomaar offline was en al het geld weg is", zegt Sjouke Faber.

Aangifte

De website blijkt niet betrouwbaar te zijn. "Dat is zo zuur", zegt hij. "We hadden echt bewust voor deze site kozen. Veel anderen hadden dat ook al gedaan. Het plaatje lijkt echt te kloppen." Sjouke Faber gelooft de verklaring van de eigenaar, die zegt dat hij is gehackt, niet. "Als ik zijn verhaal hoor, dan denk ik direct: dit is een oplichter. Ik kan het niet geloven. Dat doet extra pijn. Hij doet geen aangifte, dan gaan bij mij alle alarmbellen af." Zelf zullen Joyce en Sjouke Faber wel aangifte doen.