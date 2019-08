Nauwelijks belangstelling eerste infoavond over gaswinning bij Schiermonnikoog

Tegenover de zeven bezoekers van de inloopavond stonden 18 mensen die de informatie gaven. Een van hen was directielid Chris de Ruyter fan ONE-Dyas. Volgens hem gaat het niet alleen om geld. "De kassa is belangrijk voor ons, en ook voor de overheid. Maar binnenlands gas is van belang: het is schoner, het levert geld op dat van nut kan zijn voor de transitie én we worden minder afhankelijk van buitenlands gas. Die drie componenten maken het relevant om gas te winnen uit kleinere velden."

Zorgen over uitzicht, bodemdaling en pijpleidingen

Er komen nog twee inloopavonden: eentje op het eiland Borkum en eentje op Schiermonnikoog zelf. Dar komen waarschijnlijk meer mensen op af om zorgen te uiten over bijvoorbeeld het uitzicht, bodemdaling en pijpleidingen. "Die zorgen gaan we adresseren in het MER-rapport", zegt De Ruyter. MER staat voor milieueffect-rapportage. Dat onderzoek moet uitwijzen welke gevolgen boringen hebben op het milieu.

ONE-Dyas hoopt in 2022 of 2023 te kunnen beginnen met de gaswinning bij Schiermonnikoog.