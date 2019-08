Drukke nacht horecapolitie: poepen in urinoir, geluidsoverlast en ID-gesjoemel

Aan het begin van de avond was er een jonge vrouw die in een café een epileptische aanval kreeg. Ze lag op de grond en het personeel had het café ontruimd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.

Daarnaast moest de horecapolitie onder andere optreden tegen geluidsoverlast aan het Ruiterskwartier: de muziek werd steeds harder gezet met de ramen open.

Een 17-jarige jongen uit de Noordoostpolder probeerde op de ID-kaart van zijn oudere broer een café in te komen en een Leeuwarder poepte in een horecagelegenheid in een urinoir. Een inwoner van de gemeente Waadhoeke ging ook op de bon, omdat hij vervelend was.