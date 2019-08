Fitnessketen wil zwembad vol beton storten, eigenaar zwemschool gedupeerd

Eigenaar Farhad Ashouri van de Noordelijke Zwemacademie geeft in Leeuwarden zwemles in het Kalverdijkje en in het zwembad van de voormalige sportschool Fitland. Maar deze laatste locatie dreigt nu dus weg te vallen. Ashouri hoorde tijdens zijn vakantie dat hij per 1 september niet meer welkom was. Hij heeft een advocaat ingeschakeld.

Een kort geding dat woensdag op de rol stond, werd op het allerlaatste moment afgezegd, omdat beide partijen toch weer in gesprek zijn. Hij mag nu voorlopig tot 1 november blijven. Zomaar eruit zetten, kan ook niet, aldus Farhad Ashouri. "Ik had al een bepaalde tijd een contract. Je kunt niet binnen twee weken zeggen: 'Je moet je organisatie opruimen en ergens anders naartoe gaan'. Vooral omdat je weet dat zwembaden op dit moment schaars zijn, die kun je niet zomaar ergens anders krijgen."

Een grapje?

Ashouri dacht eerst dat Basic-Fit een grapje maakte over het storten van beton in het zwembad. "Dat moet een grapje zijn", zegt hij. "Het is gewoon zo extreem, dat hoeft voor mij niet." Hij is blij dat hij nu voorlopig mag blijven, maar eigenlijk wil hij helemaal niet weg.

Volgens Ashouri wil de fitnessketen niet door met het zwembad, omdat het te duur zou zijn en niet in hun concept zou passen. "Ik begrijp het wel, een zwembad is duur, een zwemparadijs. Maar een zwembadje waar 250 kuub water in zit, is niet duur. Het is een kwestie van even het concept aanpassen en laat iedereen het maar gewoon gebruiken."