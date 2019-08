Balkon als vluchtroute bij flatbrand: "Wachten was geen optie, het was helemaal zwart"

Afgelopen zaterdag was er dus ook al brand in dezelfde flat. "Buiten riep iemand dat ik eruit moest. Ik dacht: alweer? Het is de tweede keer al. Maar toen deed ik de voordeur open: allemaal maar rook en zwarte rommel."

Een kroeg in de buurt werd gebruikt als opvanglocatie. Een man was daar naartoe gelopen in z'n onderbroek. "M'n oudste dochter heeft met net een broek gebracht, want ik ben in de onderbroek uit het raam gesprongen." Bang om terug te gaan is hij niet: "Ik ben altijd beroepsmilitair geweest, ze maken mij de pis niet lauw."