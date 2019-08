Fryslân blijft achter bij explosieve groei aantal speed-pedelecs in Nederland

Fryslân hoort bij de provincies waar het aantal speed-pedelecs het minst snel groeit. In de afgelopen twee jaar nam het aantal speed-pedelecs in Nederland met 62 procent toe. De provincie met de grootste toename is Utrecht, waar per 100.000 inwoners ruim 140 van de snelle e-bikes rondrijden. In Fryslân zijn dat er maar een kleine 89. In de provincie Groningen groeide het aantal speed-pedelecs heel snel, met maar liefst 86 procent.