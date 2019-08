UPDATE: Brand meester in Boksdoornstraat in Leeuwarden, mensen allemaal bevrijd

De brandweer van Leeuwarden is ter plaatse aanwezig en ook drie korpsen uit omliggende plaatsen zijn ingeschakeld. Verder was er ook een traumahelikopter aanwezig. De straat is afgesloten en de brandweer gaf aan ook een hond en een parkiet uit het gebouw te hebben gehaald.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Volgens omwonenden zou er een harde knal bij de brand te horen zijn geweest. Het complex stamt uit de jaren '50.

Tweede brand binnen vijf dagen

Het is al de tweede keer binnen vijf dagen tijd dat er brand in de portiekflat is. In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 augustus was er ook al brand in hetzelfde gebouw. Toen werd er ook een bewoner, die naar zijn huis wilde om een hond te redden, aangehouden. Hij werd tegengehouden en reageerde agressief.