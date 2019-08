ONS Sneek gaat met 0-3 onderuit tegen ADO'20 in kwalificatieronde

ONS Sneek is woensdag op het voetbalveld in Heemskerk met 0-3 onderuit gegaan tegen ADO'20. Het ging om de eerste kwalificatieomloop voor de KNVB-beker. Het lukte de ploeg uit Sneek niet om ook maar één goal te maken. Mazreku, Brenna en Allahdad van ADO'20 kregen het desalniettemin wél voor elkaar om doelpunten te maken. Net voor de rust leek het Friese elftal overeind te krabbelen, maar ze slaagden er niet in om deze vorm vast te houden.