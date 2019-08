FNP kritisch op Gedeputeerde Staten over subsidiekwestie Adelaarkerk

Volgens FNP is het erg vreemd dat de Provincie zelf na een week nog niets kon zeggen over wat nu precies de status van de subsidie-aanvraag was. "De Provincie moet er scherper op zijn als blijkt dat projectontwikkelaars wel het geld opstrijken, maar daarna de boel weer gauw doorverkopen," geeft woordvoerder Corlienke de Jong aan.

Wie is verantwoordelijk?

De Jong wil weten hoe de informatie precies in het provinciale subsidieregister wordt vastgelegd en of er nog meer van zulke gevallen zijn. Het is de FNP niet duidelijk wie verantwoordelijk is om de informatie over subsidies bij te houden bij de Provincie.