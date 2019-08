Speciale seniorendag in Buitenpost: in It Koartling moet ouderenwerk komen

Sociaal Cultureel Centrum It Koartling in Buitenpost houdt op 27 september een dag special voor senioren. Dat doet het centrum samen met de OSiF, de Onafhankelijke Seniorenvereniging in Fryslân. In het gebouw moet ouderenwerk voor en door 55+'ers van de grond komen. De wens van de OSiF is om in het dorp een lokale afdeling op te richten.