Scooter botst op auto bij Speelpark Sanjesfertier in Feanwâlden

Op De Sanjes in Feanwâlden, bij de uitgang van Speelpark Sansjesfertier, zijn woensdag een auto en een scooter op elkaar gebotst. Het lijkt erop dat de bestuurder van de scooter de auto niet zag aankomen. binne woansdei in auto en in scooter op inoar botst. It liket derop dat de bestjoerder fan de scooter de auto, die vanaf Sanjesfertier kwam, niet zag aankomen.