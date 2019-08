Friese rapper Remon maakt een kleurboek over Nederlandse rappers

Er staan niet alleen kleurplaten in het boek, maar ook informatie over de rappers. "Als je kinderen creatief prikkelt, is het makkelijker om ze een stukje geschiedenis aan te bieden," zegt De Jong.

"Het was een heel project"

Het is nog niet zeker of het boek er echt komt. De financiering is nog niet rond. De Jong heeft een crowdfundingsactie op touw gezet. Mensen die geld geven, kunnen een kleurboek krijgen, of, als ze genoeg betalen, komen ze zelf met een kleurplaat in het boek te staan.

"Ik ben er al een jaar mee bezig," zegt De Jong. "Je moet eerst toestemming van de artiesten krijgen. Dat was een heel project. En dan tekeningen maken. Dat is positief geëscaleerd, want er zijn al meer dan 120 artiesten die erin komen."

"Ik was er wel klaar mee"

De Jong werd bekend als Friese rapper, maar daar is hij anderhalf jaar geleden definitief mee opgehouden. "Ik was er wel een beetje klaar mee. Andere dingen vroegen mijn aandacht en dat beviel mij wel. Maar ik vind het wel leuk om nu weer wat te doen met de rap-scene."

Het is de bedoeling dat het boek voor de feestdagen in de winkels ligt.