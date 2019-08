Toeristen spreiden zich steeds meer over het land: is dat positief voor Fryslân?

Volgens Albert Hendriks van toeristenbureau Friesland Holland moeten er niet meer toeristen naar Fryslân komen dan dat nu het geval is. "Ik denk dat wij de grens van het maximum hebben bereikt. Het is nu wel goed, de rek is er bijna uit. De hotels zitten vol. Het gevaar is dat de boel wordt verpest en dat de ontmoeting met het authentieke van de provincie niet meer mogelijk is," zei hij.

Groei

Hij ziet desalniettemin wel de groei in de sector. "Ik denk dat het om een groei gaat van tussen de 5 en de 10 procent. In elk geval geldt dit voor een gedeelte van onze reisorganisatie met een groei van 10 procent dit jaar. En vorig jaar ook al," geeft Hendriks aan.

Authenticiteit

Massatoerisme zou niet goed zijn voor Fryslân. "Je loopt het gevaar dat de authenticiteit van de provincie wordt aangetast. Er moeten in Hindeloopen geen Giethoornse toestanden komen. Giethoren moet je als een soort pretpark zien, een 'botsbotenpark'. Zoiets past niet in Fryslân. De mensen die naar Fryslân komen, die komen voor de Friese cultuur, natuur en watersport."

Weersafhankelijk

Het toerisme hangt erg af van het weer: als er veel zonneschijn is, neemt het aantal boekingen meteen toe. "Als Piet Paulusma een mooi-weerperiode aankondigt zie je dat meteen terug in de boekingen. Maar ik heb wel het idee dan de toeristen dit jaar beter zijn gespreid. Vorig jaar waren er met Culturele Hoofdstad zoveel evenementen dicht op elkaar, dat was niet altijd goed."