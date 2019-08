Ruziemaker moet vrouw 3.000 euro betalen voor gebroken pink in Wolvega

Een man van 21 jaar uit Drenthe moet een schadevergoeding betalen van 3.000 euro, na een ruzie in een café in Wolvega. Dat heeft de rechter woensdag bepaald. De ruzie vond plaats in de nacht van 27 januari, in de Baerdstraat in Wolvega. De man uit Diever moet een schadevergoeding aan de vrouw betalen. Hij had een vrouw geslagen bij een ruzie. Hij sloeg haar bij een ruzie in het café. Door de klap viel de vrouw en brak haar pink.