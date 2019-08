Van 28 tot 31 augustus worden in Harlingen voor de zestigste keer de Visserijdagen gehouden. Volgens voorzitter Jules Dutrieuz zal er met name veel muziek te horen zijn, zo zijn onder meer Vangrail, Jelle B en Memphis Maniacs te zien. Verder is er kunst, dans, kermis, sport en folklore. Maar er was dinsdag ook al ruimte voor een herdenking van omgekomen vissers uit Harlingen.