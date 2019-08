Laatste editie Psy-Fi in Leeuwarden begonnen, verkoop campingkaarten stilgelegd

De laatste editie van dancefestival Psy-Fi in Leeuwarden is woensdag begonnen. Met het mooie weer weten bezoekers het festivalterrein in de Groene Ster goed te vinden. De toeloop is zo groot dat de verkoop van campingkaarten is stilgelegd. De organisatie wil eerst weten of iedereen plaats heeft, voordat de kaartverkoop voor campingplaatsen weer verder gaat.