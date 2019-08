Sven Nieuwpoort: "Tegen Cambuur kun je moeilijk nee zeggen"

In de jeugd kwam Nieuwpoort uit voor Ajax, daarna speelde hij voor Almere City, Go Ahead Eagles en De Graafschap. Nu dus voor Cambuur. "Dit is een hartstikke mooie club", vertelt de centrumverdediger. "Als tegenstander was het lastig om hier te voetballen. Er was altijd genoeg sfeer. En ik kende Henk en Sandor al natuurlijk. Tegen Cambuur kun je moeilijk nee zeggen."

De in Den Helder geboren voetballer zat nu zo'n twee maanden zonder club. Hij hoopte op een overstap naar het buitenland, maar: "Dat wat ik wilde is niet voorbij gekomen. In de tussentijd heb ik voor mezelf getraind." Daardoor is Nieuwpoort fit. Maar nog niet fit genoeg om meteen al wedstrijden te spelen. Daarom wordt hij vrijdag nog niet verwacht, als Cambuur thuis speelt tegen FC Den Bosch.