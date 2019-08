Wat kunnen Friezen leren van Aborginals? Carla Boonstra ging op onderzoek uit

Na vier weken Australië is Carla Boonstra sinds enkele dagen weer terug op Friese grond. In Australië sprak ze met Aboriginals om van hen te leren. "Wat mij opgevallen is, is dat ze nog een sterke connectie hebben met de natuur. Ze hebben daar veel respect voor", vertelt Boonstra. Volgens haar kunnen we daar veel van opsteken. "We zijn de band met de natuur een beetje kwijtgeraakt, vooral door de economische belangen. Daar moeten we ons ook bewust van zijn."