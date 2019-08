Van Hurdegaryp naar Denemarken: Lucy loopt 570 km tegen de aandoening RLS

Lucy heeft haar hele leven al RLS en wil nu graag aandacht voor de ziekte. "Het is wel vreemd," begint Lucy haar verhaal. "Er zijn veel mensen die het hebben, maar er is te weinig over bekend. Dokters en het grote publiek weten eigenlijk niet wat de ziekte inhoudt. En dat moet echt veranderen."

Prikkels en slecht slapen

"Als je de ziekte hebt, is het lastig om de voeten stil te houden," legt Lucy uit. "Ik krijg dan het gevoel dat ik moet bewegen, terwijl ik gewoon op de bank zit of op bed lig. Ik krijg dan prikkels en kan dan niet meer slapen en heb er dus slapeloze nachten van." Zo'n 1 op de 20 mensen heeft de ziekte, maar niet iedereen is er altijd van op de hoogte. "Het voelt ook voor iedereen weer anders."