Het is judoka Sanne Vermeer uit Stiens niet gelukt om brons te pakken op WK

Franssen en Vermeer maakten beide een goede indruk. Juul Franssen komt uit Limburg en zij pakte vorig jaar ook al brons. Sanne Vermeer was vorig jaar nog wereldkampioene bij de junioren.

Vermeer heeft in de kwartfinale op dit WK verloren van Miku Tashiro, de judoka die in 2018 verloor in de finale. Daarna kwam Vermeer in de herkansingen terecht en stond ze tegenover Gabhkhaid Bold uit Mongolië. Dat duel kon Vermeer winnen, waarna ze tegen Franssen mocht strijden om brons. De winst kon ze dus echter niet behalen.